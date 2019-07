Brugklas-acteurs in Project Gio

De opnames gaan deze week van start in Almere. Bijrollen zijn er voor Maaike Martens, Rutger de Bekker, Martine Sandifort, Ruud Smulders en Frits Sissing.

In Project Gio gaan de ouders van YouTube-ster Gio op vakantie. Een feestje dat hij organiseert in de villa van zijn ouders loopt helemaal uit de hand. Daarna heeft Gio maar twee weken de tijd om de villa te herstellen, terwijl hij ondertussen de schijn moet ophouden dat er niets aan de hand is.

De film wordt gemaakt door schrijver Michiel Peereboom en regisseur Bas van Teylingen, het duo dat eerder ook De Film van Dylan Haegens maakte. Distributeur Dutch FilmWorks brengt de film in december in de bioscoop uit.