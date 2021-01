Paragnost die corona voorspelde: ’Queen Elizabeth zal groot verlies lijden’

Premium Entertainment

Wie is de NIEUWE LIEFDE van Max Verstappen?

Er werd al langere tijd over gespeculeerd, maar vrijdag maakte Max Verstappen een einde aan de geruchten over zijn liefdesleven. De Formule 1-coureur liet op Instagram weten dat Kelly Piquet zijn nieuwe vriendin is. Een vrouw die zeker geen vreemde is in het wereldje van de autosport.