Linda de Mol in februari met nieuwe quiz op SBS6

De nieuwe quiz krijgt een plek op de zaterdagavond van SBS6. Het format ontstond toen Linda voor haar plek in het programmaschema van de zender in allerijl iets nieuws moest bedenken, omdat ze 'haar' RTL-programma's Weet ik veel en Oh wat een jaar! van de rechter niet mee mocht nemen naar de Talpa-zenders.

De eerste uitzending van Deze quiz is voor jou staat voor zaterdagavond 8 februari in de gids. Over het spelletje zelf blijft Linda nog enigszins mysterieus, wel belooft ze dat er ’vrij snel meer bekend’ wordt.