Ex-Pussycat Doll haalt uit naar Nicole Scherzinger

Scherzinger leed al een tijd aan boulimia, maar hield dit verborgen. Haar collega-zangeressen waren hier wel van op de hoogte en dat veroorzaakte spanningen.

Zo zegt oud-bandlid Carmit Bacher. Ze kregen onderling ruzie over het verzwijgen van Nicole's geheim, zo meldt de Daily Mail.

Bacher laat weten dat ook de ambitie van Nicole een reden was waarom de Pussycat Dolls uit elkaar gingen. "Nicole stelde zich altijd heel hard en gedreven op, hierdoor had ze vaak last van stemmingswisselingen."

De zangeres, die ook als jurylid te zien is in X Factor, maakte eind vorig jaar bekend dat ze leed aan boulimia. Ze zei toen: "Het was mijn verslaving, ik schaamde me zo erg dat ik het niet naar buiten durfde te brengen."