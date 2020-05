Bibi Breijman openhartig over zwangerschapsperikelen

Bibi vertelt dat ze toen ze zwanger was van Teddy kampte met hyperemisis gravidarum (HG), een extreme vorm van misselijkheid. De reden waarom ze er niet eerder over heeft verteld? „Ik wilde vrouwen en meiden die een kindje verwachten niet afschrikken en dat is ook de reden dat ik het er eerder niet over gehad heb.”

Ze legt uit dat ze wel zo’n vijf tot zes keer in een uur moest overgeven, wat zo’n vier dagen aanhield en ze daarna naar een ziekenhuis is gegaan. „Het bleef niet bij ochtendmisselijkheid, het ging de hele dag door.” Hoewel ze eerst altijd een groot gezin wilde stichten, zijn die plannen nu gewijzigd. „HG heeft er wel voor gezorgd dat ik nu niet nog een kind heb. Terwijl ik echt vijf kinderen wilde of zo”, bekent Bibi.

Ook al is ze bang dat het bij een volgende zwangerschap weer de kop opsteekt, wil ze wel graag nog een kindje. „Zelf ben ik ook heel bang dat ik het weer ga krijgen, ik ga er ook van uit dat ik het ook gewoon weer krijg. Daarom wil ik het dit keer wel echt plannen. Dan kan ik ook aan mijn dochter uitleggen wat er aan de hand is. Zonder HG had ik misschien nu al wel een tweede zwangerschap achter de rug. Maar ik wacht nu nog even totdat ik het weer aan kan", aldus Bibi.