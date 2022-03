Premium Het beste van De Telegraaf

Acteur is in ’Festen’ doorgeschoven naar de rol van pater familias Han Römer treedt in de voetsporen van zijn vader Piet

— Han Römer heeft wel even getwijfeld of hij in de voetsporen van zijn vader moest treden. Twintig jaar eerder speelde Piet Römer de pater familias in de voorstelling Festen, naar de gelijknamige film van Thomas Vinterberg. Zelf vertolkte hij destijds de rol van de oudste zoon, maar in de nieuwe versie is hij dus een plekje opgeschoven.

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Pater familias Klingenfeldt (Han Römer, in het midden met glas wijn) temidden van zijn familie en vrienden. Ⓒ Foto Retatchi Amsterdam, Michele Secc

