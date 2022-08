’De slimste mens’ verhuist naar NPO1, ’Waku Waku’ keert terug

De slimste mens en Keuringsdienst van Waarde zijn vanaf volgend jaar op NPO1 te zien. NPO2 wordt de zender voor de oudere doelgroep: daar is voortaan Radar, Kassa en Opsporing verzocht te vinden. Bij NPO 3 komt de focus nóg nadrukkelijker te liggen op de leeftijdscategorie tot 35 jaar.

Al langer is de NPO bezig met een verjongingsslag. Volgens Frans Klein, directeur Video NPO, is deze verandering in de zenderprogrammering nodig om „toekomstbestendig” te zijn. Het online platform van de publieke omroep NPO Start moet meer „verdieping” van de verhalen op tv gaan brengen. Klein: „Op die manier verwachten we onze impact verder te vergroten.”

Tijdens de seizoenspresentatie werden flink wat nieuwe titels aangekondigd. Rampvlucht, een fictieserie over de Bijlmerramp, verschijnt eind september. Over dezelfde ramp komt de documentaire Een gat in mijn hart uit, waarin rapper Akwasi met slachtoffers van de Bijlmerramp praat. Documentairemaker Sinan Can komt met een serie over de vier beruchtste wijken van Europa. Voor kinderen is er ook goed nieuws: Waku Waku keert terug.