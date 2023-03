Soraya Gerrits zet volgende stap in musicalcarrière

Met het bemachtigen van deze felbegeerde rol, die in de beroemde film uit 2008 gespeeld werd door de Amerikaanse actrice Amanda Seyfried, wordt ze de toneeldochter van Brigitte Heitzer (43) die in de huid kruipt van Donna.

Soraya, die haar opleiding volbracht aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, kan haar geluk niet op. „Ik mag dan nog jong zijn, maar de liedjes van ABBA ken ik van voor naar achter. De film heb ik ook verschillende keren gezien. Dat de producenten en de regisseur vertrouwen in me hebben, daar ben ik erg dankbaar voor. Ik zal hen én het publiek niet teleurstellen.”

Eerder werd bekend dat René van Kooten de rol van Sam voor zijn rekening neemt. Het productiehuis van Hans Cornelissen en Ruud de Graaf brengt de musical vanaf september in de theaters.

’Fantastisch’

„De rol van Sophie lijkt Soraya op het lijf geschreven. We hebben recent met haar gewerkt bij de musical The Prom waarin zij de rol van het schoolmeisje Alyssa speelde. Dat deed ze fantastisch”, zegt Hans Cornelissen.

„De regie is in handen van Martin Michel, die voor ons eerder Kinky Boots en de award-winnende Rocky Horror Show regisseerde.” Voor een gloednieuwe vertaling is Jeremy Baker aangetrokken.