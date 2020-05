Twitter gaat los op ’pornosnor’ Reinout Oerlemans

Het was Media Courant die de nieuwe look ontdekte op de Britse mediavaksite C21, waar de voormalige soapacteur in het nieuws kwam omdat hij het Belgische programma De Container Cup naar Amerika haalt. Bij het artikel prijkt een foto van Oerlemans met zijn nieuwste aanwinst.

En zoals dat dan gaat, weet het ’nieuws’ al snel de sociale media te bereiken. Daar lopen de meningen over de snor nogal uiteen, maar één ding is zeker: het daagt uit tot creativiteit. Zowel in woord als in beeld pakt men flink uit en uiteraard worden er vergelijkingen gemaakt met snorlegendes als Freddie Mercury, Peter Timofeeff en Magnum, P.I.-icoon Tom Selleck.

Ook doet de gezichtsbeharing volgens velen denken aan de ’pornosnor’ die met name in de jaren zeventig bij voornamelijk Duitse pornoacteurs de bovenlip sierden. Maar is de snor van Reinout – die tot voor kort nog door het leven ging met een baard – een aanwinst? Iemand schrijft: „Snel een mondkapje voor, zou ik zeggen”, terwijl een ander laat weten: „De snor van Reinout Oerlemans verdient een eigen realityshow.”

C21 was donderdag niet bereikbaar om details over de foto te delen.