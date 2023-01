Marieke Elsinga niet blij met genderneutrale Gouden RadioRing

Voorheen werd tijdens het RadioGala de Zilveren RadioSter voor zowel de beste mannelijke als de beste vrouwelijke presentator uitgereikt. Bij de komende editie is er maar één prijs, de award voor beste presentator.

De radio- en televisiepresentatrice, die zelf drie keer de Zilveren RadioSter Vrouw won als beste vrouwelijke dj, uitte vrijdag in RTL Boulevard haar zorgen over de verandering in het reglement van de Gouden RadioRing. „De radiowereld is heel erg een mannenwereld”, stelt Elsinga. „Nu deze prijs op één hoop wordt gegooid is het voor vrouwen veel moeilijker om genomineerd te worden. Er zullen misschien helemaal geen vrouwen genomineerd worden omdat er zoveel mannen in de radiowereld zijn.”

Elsinga vindt het belangrijk dat mensen ook vrouwen zien winnen. Toen zij zelf bij de radio begon, werkte het inspirerend voor haar om iemand als Claudia de Breij of Annemieke Schollaardt een radioprijs te zien winnen. „En ik ben bang dat we bijna geen vrouwen meer gaan zien door die prijs samen te voegen.”

De publieksprijzen voor de radio worden op 26 januari uitgereikt bij het RadioRing-gala. Naast de RadioSter voor beste presentator worden ook de Gouden RadioRing en een prijs voor beste podcast uitgereikt.