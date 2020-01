René van der Gijp gaat trouwen

„Op 31 oktober heeft René mij ten huwelijk gevraagd”, schreef Minouche zondagochtend in haar Instagram Stories. „Omdat we het eerst aan onze naaste familie en vrienden wilden vertelden, hebben we het nog even stil gehouden. Maar nu mag iedereen het weten.” Erg lang lijkt het huwelijk niet op zich te laten wachten. Gezien de hashtag #2020 die ze gebruikt, zal de bruiloft nog dit jaar plaatsvinden.

Opmerkelijk genoeg heeft Minouche de aankondiging inmiddels alweer verwijderd uit haar Stories.

Van der Gijp is sinds 2017 samen met Minouche. Daarvoor had hij een relatie met Daniëlle van Sijthoff, die in 2016 onverwacht overleed.