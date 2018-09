Snoop Lion werkte als pooier

Dat onthult de 41-jarige rapper in het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

Snoop had naar eigen zeggen de leiding over een groep prostituees. Ook beweert hij dat hij een aantal bekende sporters als klant had.

"Het leek me leuk dus zette ik een organisatie op", zegt de rapper. We deden een Playboy-tour en ik had een bus met tien b***hes. Ik kon ze ontslaan, ik kon er seks mee hebben en nieuwe aanschaffen. We gingen van stad naar stad, van hotel naar hotel en van beroemde sporter naar beroemde sporter.”

Snoop vervolgt: "Ik acteerde alsof geld van de meisjes inde, maar in werkelijkheid liet ik het ze houden. Het ging nooit om het geld, het was meer de fascinatie. Als kind droomde ik er al van om pooier te zijn en me te kleden als een ‘pimp’. Op een gegeven moment dacht ik: ‘ik doe het gewoon!’.”