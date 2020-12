Zanger Jeremih na coronabesmetting ’eeuwig dankbaar’ dat hij nog leeft

Jeremih liep vorige maand het coronavirus op. De zanger werd zo ziek dat hij op de intensive care moest worden opgenomen en hulp kreeg bij het ademen. Inmiddels gaat het weer goed met hem. „Ik word elke dag sterker en kijk ernaar uit om tijd door te brengen met mijn zoons.”

De zanger is naar eigen zeggen ’overweldigd door dankbaarheid’ voor alle steun die hij van zijn familie en vrienden heeft ontvangen. De zanger heeft een speciaal dankwoordje over voor zijn vrienden Chance The Rapper, 50 Cent en Diddy.

De zanger is in Nederland vooral bekend van zijn samenwerking met de Nederlandse zangeres Natalie La Rose. Samen scoorden ze in 2015 een wereldhit met het nummer Somebody. Solo had hij ook succes met liedjes als Birthday Sex en Don’t Tell ’Em.