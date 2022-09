Edwin Spee staat stil bij geboortedag Bibian Mentel: ’We missen je’

„Vandaag vieren we jouw 50ee verjaardag”, schrijft Spee bij een drietal foto’s van Mentel op Instagram. „Je mooie lach en alle mooie herinneringen zullen we nooit vergeten. We missen je maar genieten verder van het leven! Lieve Bieb, rust zacht, weet dat het goed gaat met ons.”

Mentel overleed in maart 2021 aan de gevolgen van botkanker. Ze was drievoudig paralympisch kampioen snowboarden en viervoudig wereldkampioen parasnowboarden. Spee maakte in september vorig jaar bekend opnieuw de liefde te hebben gevonden. „Liefde is onvoorspelbaar”, schreef hij toen bij een bericht op sociale media.