Vertraging website Yolanthe

Maandag kroop de presentatrice nog vol spanning achter haar computer. "Nog een nachtje slapen", liet ze weten via Twitter. "Morgen gaat mijn website Yolanthe.com de lucht in. Ik hoop dat jullie een kijkje nemen."

Tot nu toe is het echter nog steeds stil op de website. Er is alleen een foto van Yolanthe te zien met daarbij de woorden 'coming soon'. De vrouw van voetballer Wesley Sneijder legt uit wat er aan de hand is: "Vanwege het verlies van onze lieve grootmoeder heeft mijn website vertraging opgelopen. Maar geen zorgen, morgen gaat-ie echt de lucht in."

Yolanthe gaat de site onder andere gebruiken om haar sieradenlijn YCjewels te verkopen.