Khloe Kardashian showt slank lijf

De realityster staat stralend op de cover van het magazine Redbook. In het interview met het blad vertelt ze openlijk over haar kinderwens.

"Het was best moeilijk voor me, ik begreep niet waarom mijn moeder en mijn zussen wel zwanger konden worden en ik niet."

Khloe vervolgt: "Mensen denken dat ik er depressief door ben, maar dat is niet waar. Tuurlijk wil ik dolgraag een kindje, maar ik ben gelukkig getrouwd en ik hou van het leven. Het voelt nu niet onvolmaakt."