Kijkers vol lof over Jeroen Pauw

Eerder liet Jeroen in RTL Boulevard al weten geen ’Toine van Peperstraten’-moment te willen. De Studio Sport-presentator was namelijk behoorlijk emotioneel bij zijn afscheidsuitzending van het programma. Pauw hield het daarentegen droog, al leek er toch zichtbaar een zweempje van emotie door zijn stem door te sijpelen.

Op Twitter wordt er volop lof geschreven over Jeroen Pauw. „Trouwe kijker geweest van #Pauw en Witteman, dacht dat het niets zou worden solo. Toen ook trouwe kijker en nu ga ik de show oprecht missen!!! Succes @jeroenpauw”, is een van de vele reacties. Een ander schrijft: „Einde van een tijdperk, maar we zien hem gelukkig nog terug. #pauw.”

Een greep uit de reacties: