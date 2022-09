Juryleden in Chicago begonnen met beraadslaging over R. Kelly

Buitenland

Vrouw ontmaskerd als inbreker omdat ze zes jaar geleden werd aangerand

Een Amerikaanse vrouw van wie in 2016 dna werd afgenomen nadat ze werd aangerand, dient een klacht in tegen de politie. Haar dna werd namelijk in een databank van criminelen gestopt en zo is ze vervolgens zelf ontmaskerd als inbreekster. De zaak leidde tot heel wat protest en de gouverneur belooft d...