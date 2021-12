Tabitha over moederschap: eerste maanden moederschap een bijzondere reis

„Hormonaal begint alles te settelen en heb ik me normale cyclus weer terug en oh how I love it!!”, schrijft Tabitha Foen-A-Foe, zoals de zangeres voluit heet, onder een foto met haar dochter. „Ik ben met 7 maanden gestopt met borstvoeding simpelweg omdat ik voelde dat het tijd was. Alles is me best natuurlijk afgegaan en heb ik veel vrede gehad met mijn keuze.”

Tabitha schrijft dat ze tijdens het geven van borstvoeding haar ongesteldheid alweer terug kreeg, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is. Ongesteld zijn is niet altijd „een pretje”, zo schrijft ze, maar de zangeres is dankbaar dat haar lichaam en haar dochter gezond zijn. Momenteel is de zangeres samen met haar partner Mauron op vakantie op Curaçao. „Ik focus me op innerlijke rust en gezondheid de rest volgt vanzelf. Alles begint van binnen zoals ons kleine meisje ook in mij gegroeid is. Trots op mij, trots op haar.”