Robert ten Brink scoort met zwaar aangepast ’All you need is love’

Robert ten Brink: „We zullen het van week tot week bekijken.” Ⓒ DIJKSTRA BV

All you need is love leek een van de grote verliezers te worden van de anderhalvemetersamenleving. Niets is minder waar. Het studiopubliek werd weliswaar naar huis gestuurd, maar via schermen is het er toch een beetje bij. Presentator Robert ten Brink wil er dan ook mee doorgaan zolang dat mogelijk is.