Dieuwertje Blok dolblij met rijper uiterlijk

Premium TV

Hoofdrol Matthijs van Nieuwkerk in Sinterklaasjournaal

Matthijs van Nieuwkerk is in het twintigste Sinterklaasjournaal, dat maandagavond werd afgetrapt, te zien als de tikkeltje ijdele burgemeester van Zwalk. In dit fictieve plaatsje moet Pakjesboot 12 zaterdag aankomen. Als het nog goed komt met de zak kolen die spoorslags is verdwenen tenminste...