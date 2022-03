Podcast Songfestivalkoorts ‘Hoge verwachtingen van S10 op Songfestival’

Met de songfestivalinzending van Azerbeidzjan is het programma in Turijn nu echt compleet. In de podcast Songfestivalkoorts nemen Richard van de Crommert, Katja Zwart en striptekenaar Margreet de Heer opnieuw vijf liedjes onder de loep, waaronder de Nederlandse inzending van S10. Ook in het buitenland wordt De Diepte goed ontvangen: „Dit is kunst.” Verder: de bizarre act van Georgië, de ‘suffe ruk-rock’ van Bulgarije en een terugblik op de Oekraïense travestie-act uit 2007.