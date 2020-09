Kanye West zegt dat God hem podium Taylor Swift liet bestormen

Het begin van een jarenlange vete tussen Kanye en Taylor begon tijdens de awardshow omdat de rapper het niet eens was dat de zangeres de prijs voor beste videoclip won. Kanye kwam vervolgens het podium op, pakte de microfoon af en zei dat Beyoncé het beeldje had moeten winnen. „Als God niet had gewild dat ik het podium op rende en zei dat Beyoncé de beste video had, dan had hij me niet op de voorste rij gezet”, zegt de rapper nu.

„Dan had ik achterin gezeten, was het niet de eerste prijs geweest en had hij het niet zo belachelijk gemaakt”, gaat Kanye verder. „Omdat ik nog nooit van deze persoon had gehoord en Single Ladies een van de beste video’s aller tijden is.”

Ook het feit dat de rapper er nu weer over praat, komt door God. „God geeft me deze informatie en hij geeft me geen andere informatie. Dus dat betekent dat hij wil dat ik dit nu zeg.”