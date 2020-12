Peter Jackson deelt eerste beelden van Beatles-docu

De beelden die zijn gepubliceerd vormen niet de trailer. Volgens Jackson komt die volgend jaar pas uit. De regisseur heeft voor de documentaire toegang tot 56 uur aan beeldmateriaal. „En het is geweldig spul”, laat hij weten vanuit zijn montagekamer.

„Ik zou zeggen dat we nu ongeveer halverwege de montage zijn, maar omdat jullie zo geduldig zijn geweest en de film is uitgesteld naar 2021, vonden we het een goed moment om een voorproefje te geven”, aldus Jackson, die bekend is als regisseur van Lord of the Rings.

Get Back is naast de titel van de documentaire ook de werktitel van het wereldberoemde album Let it Be van The Beatles.