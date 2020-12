Leontine staat stil bij jarige Marco Borsato

Leontine deelt in haar Stories twee foto’s van Marco met hun drie kinderen. „Fijne verjaardag”, staat erbij geschreven.

Begin dit jaar werd bekend dat het huwelijk van de twee na bijna 22 jaar is gestrand. Al langer werd gefluisterd dat het niet goed ging tussen Marco en Leontine. Privé bracht vorig jaar aan het licht dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.