Zwaarddame Penny Mordaunt: van duikplank naar kroning

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Als eerste vrouw ooit mocht Penny Mordaunt het Staatszwaard overhandigen aan de koning. Ⓒ ANP/HH

Voor het oog van miljoenen kijkers wereldwijd was het de Britse Penny Mordaunt die zaterdag tijdens de kroning, als eerste vrouw ooit, het met juwelen bedekte Staatszwaard (Sword of Offering) mocht overhandigen aan koning Charles III. De carrière van de 50-jarige politica – in september vorig jaar werd ze benoemd tot Leader of the House of Commons en Lord President of the Council – kan zonder meer kleurrijk (en magisch) worden genoemd.