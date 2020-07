Nieuwe komische film met Bilal Wahib in de maak

De film gaat over een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk. Tijdens deze zoektocht werkt ze zich flink in de nesten en belandt ze in hilarische en herkenbare situaties. De hoofdrol wordt gespeeld door Maryam Hassouni, bekend van onder meer Soof.

Meskina zal op 21 januari 2021 in de bioscopen verschijnen.