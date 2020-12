Bracha van Doesburgh stoere jonge weduwe in eerste Nederlandse Netflix-film

Bracha van Doesburgh besluit de draad weer op te pakken. Ⓒ Netflix

Kerst is niet voor iedereen een even vreugdevol feest dit jaar. Want wat als het plekje aan tafel vorig jaar nog bezet was door je vader, partner of een andere dierbare en nu leeg is? Voor tiener Jules is het in de film De familie Claus de eerste kerst na het overlijden van zijn vader.