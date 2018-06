Eigen klaslokaal voor Whoopi Goldberg

Whoopi werd door Public Prep Network, een scholenorganisatie waar leerlingen geen lesgeld hoeven te betalen, in het zonnetje gezet. Dat meldt New York Post.

“Ik ging eigenlijk nooit naar school. Het voelt daarom een beetje vreemd dat er een lokaal naar me vernoemd is”, zegt een verbaasde Whoopi over het eerbetoon. “Maar dat geeft niet, want ik kreeg thuis les van mijn moeder. Zij was lerares.”

De Sister Act-actrice kwam er pas op latere leeftijd achter dat ze dyslectisch was. “Iedereen vond mij een maf kind. Maar mijn eigen moeder niet, omdat ze zelf ook een aparte vrouw was.”