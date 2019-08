ADE Live voegt De Jeugd van Tegenwoordig toe aan line-up

Op deze avond staan ook de Britse triphopband Hælos, de Griekse producer, zanger en multi-instrumentalist Larry Gus en de OTHA uit Noorwegen op het podium.

De Jeugd Van Tegenwoordig werd in 2005 bekend met de hit Watskeburt?!. Later volgden bekende nummers als Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer en De Formule. De groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht, evenals een Edison en de Popprijs. In juni gaf de groep hun duizendste en grootste show ooit in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

ADE Live is onderdeel van het Amsterdam Dance Event. Het tweedaagse festival vol elektronische livemuziek vindt plaats in Paradiso (16 oktober) en de Melkweg (17 oktober). ADE, van 16 tot en met 20 oktober, is ’s werelds grootste club- en conferentiefestival rond elektronische muziek.