Michael Bublé valt op sterke vrouwen

"Ik zorg altijd dat ik krachtige vrouwen om mij heen heb", vertelt de zanger in de Amerikaanse Cosmopolitan.

Bublé denkt dat veel mannen zich onzeker voelen als ze in de buurt zijn van een zelfverzekerde vrouw. "Bij mij is het juist het tegenovergestelde. Ik voel me er zekerder door."

Volgens de zanger staat zijn vrouw sterk in haar schoenen."Zij vindt haar werk heel leuk, het is belangrijk voor haar en ze krijgt er een voldaan gevoel van. En overal waar we naar toe gaan, daar vinden mensen haar leuker dan mij. Dat vind ik geweldig."