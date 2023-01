Big Brother-huis ondergaat grondige restyling

Het huis, dat voor het derde achtereenvolgende jaar in Amsterdam is gevestigd, is ontworpen door kunstenaar Frank Visser. „Ik ben gefascineerd door hoe kleuren samenwerken en dus was deze restyling een uitgelezen opdracht voor mij”, zegt hij. „Ik heb vooral veel gebruik gemaakt van contrasten. De ruimte die er het meest uit springt dit seizoen, is de kleurrijke badkamer: de glimmende blauwe en groene tegels in combinatie met de gekleurde voegen zorgen voor een speels contrast.”

Het nieuwe seizoen, dat opnieuw in samenwerking met het Belgische Play4 wordt gemaakt, gaat maandag van start. Geraldine Kemper is opnieuw de Nederlandse presentatrice. De Vlaamse Tatyana Beloy vervangt Peter Van de Veire.