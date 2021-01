Chef’Special tegen minister Van Engelshoven: ’Muziek moet gehoord worden’

„We zijn heel druk aan het schrijven en in de studio bezig. Het jeukt gewoon”, zei Joshua, die met Chef’Special vorig jaar nog het album Unfold afleverde. De muziek van die plaat heeft de band echter nooit voor een groot publiek live kunnen spelen.

„We missen het heel erg om te spelen, dat zit gewoon in je DNA”, aldus Joshua. „Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het in het begin wel even relaxed vond, even wat rust. Maar nu.. je maakt muziek, dat is een mooi proces op zich en daar haal je heel erg veel uit. Maar uiteindelijk moet dat toch gehoord worden. Je wilt mensen geraakt zien worden of getriggerd worden door wat jij maakt.”