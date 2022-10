Fans in tranen door nieuw nummer Rihanna

Ⓒ anp

Rihanna heeft voor het eerst in zes jaar tijd een soloplaat uitgebracht. Vrijdag verscheen het nummer Lift Me Up, dat speciaal is gemaakt voor de film Black Panther: Wakanda Forever, die op 9 november in première gaat. Fans van de 34-jarige zangeres zijn lyrisch over het nummer en raken ontroerd.