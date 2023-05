Dochter Jamie Foxx: ’Mijn vader is al weken uit het ziekenhuis’

Ze reageert daarmee op geruchten dat het juist erg slecht gaat met de gezondheid van haar vader, die in april met spoed werd opgenomen met een medische complicatie. Tot dusver werd aangenomen dat Foxx nog steeds in het ziekenhuis ligt, maar dat klopt dus niet volgens Corinne. „Mijn vader is al weken uit het ziekenhuis en herstellende”, schrijft ze vrijdag in haar Instagram Stories.

De acteur zou donderdag alweer hebben gesport, zegt Corinne. „Iedereen bedankt voor de gebeden en steun.”

Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies met Foxx aan de hand is. Vorige week liet hij voor het eerst van zich horen. „Ik waardeer alle liefde! Ik voel me gezegend”, schreef hij toen op Instagram.