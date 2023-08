Fajah Lourens geeft Spaans avontuur niet op: ’Het is míjn droom’

Opnieuw is het hart van Fajah Lourens (42) gebroken. De voormalige GTST-actrice en fitnessgoeroe maakt in haar eigen podcast bekend niet langer samen te zijn met de 50-jarige Patrick. Nog geen maand geleden sprak het stel de wens uit samen naar Spanje te willen emigreren. Een avontuur dat Fajah nu in haar eentje zal moeten aangaan. „Ik laat mijn dromen niet afpakken door een relatie die niet lukt.”

Ⓒ ANP/HH