Premium Het beste van De Telegraaf

Pamela Anderson: ’Na zes huwelijken houd ik nog steeds van Tommy Lee’

Door Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Pamela Anderson en Tommy Lee in gelukkiger tijden. Ⓒ Getty Images

Naast een langverwachte memoires, verschijnt op 31 januari ook een documentaire over Pamela Anderson (55). In de Netflix-docu ’Pamela, A Love Story’ leert de kijker de échte Pamela leert kennen. „Mijn verhaal is heel intiem en eerlijk”, aldus de Baywatch-ster.