Kijkrecord finale Robinson

Dit record maakt het de best bekeken slotaflevering ooit van het programma. Tot dusver was de finale van 2016, waarin boerin Bertie met de winst aan de haal ging, de best bekeken finale met 1,57 miljoen kijkers. Door de verhuizing van de donderdagavond op RTL 5 naar de zondagavond op RTL 4, scoorde het programma over de hele breedte al veel beter dan eerdere jaren.

Bekijk ook: Expeditie Robinson kostte Hugo bijna zijn huwelijk

Robinson was zondag niet het best bekeken programma van de avond. Dat was namelijk de finale van Maestro, die op NPO 1 gelijktijdig werd gevolgd door ongeveer 2 miljoen kijkers. Bijna 1,2 miljoen mensen schakelden in op het seizoensslot van Zondag met Lubach op NPO 3.

Heel Holland bakt

De meeste kijkers waren echter voor de terugkeer van Heel Holland bakt op NPO 1. Het programma werd eenmalig later op de avond uitgezonden vanwege de finale van Maestro en kon rekenen op bijna 2,4 miljoen kijkers. Dat is vele malen minder dan de laatste aflevering van het vorige seizoen. De finale van het zesde seizoen trok in februari bijna 4 miljoen kijkers.

Live sport was zondag ook weer in trek. ’s Middags volgden 327.000 mensen de handbalfinale op Ziggo Sport, tijdens de nabeschouwing zaten er al meer dan een half miljoen mensen voor de buis. De voetbaltoppers AZ-Ajax en Feyenoord-PSV trokken later in de middag op FOX Sports respectievelijk 1 miljoen en 658.000 kijkers. Naar de voetbalsamenvattingen keken ’s avonds op NPO 1 bijna 2,2 miljoen mensen.