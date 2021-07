Prins Albert en Charlène op ramkoers: is het wachten op de scheiding?

Komt het ooit nog goed tussen Albert en Charlène? De verwachting is van niet... Ⓒ ANP/HH

Crisis aan het hof in Monaco was er al langer, en steeds zichtbaarder. En volgt nu… de scheiding? Een doorgaans goed geïnformeerd Duits blad is er zeker van dat er tekenen zijn dat de breuk tussen prins Albert en zijn echtgenote Charlène aanstaande is. Niet alleen is zij al maanden ’ziek van huis’, ook lijkt de prinselijke troubleshooter in stelling gebracht te zijn…