’Spencer’ toont DIANA’s zwaarste tijd

Bijna 25 jaar na haar droeve overlijden lijkt prinses Diana populairder dan ooit. Ⓒ Getty Images

Is het omdat de dramaserie The Crown zo’n succes is, omdat zij volgend jaar zestig zou zijn geworden óf omdat haar zonen PRINS WILLIAM en PRINS HARRY zo populair zijn en over de hele wereld de aandacht trekken? Het lijkt erop dat oude tijden herleven en PRINSES DIANA weer net zo ’hot’ is als in de laatste jaren voor haar dood. Elke dag is er wel weer ander nieuws.