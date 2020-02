’Prinses Amalia is rolmodel’

Amalia draagt deze week in het Oostenrijkse skioord Lech een opvallende bril van het Amerikaanse merk ’Privé Revaux’, was dinsdag te zien tijdens de fotosessie. Er ontstond meteen een run op het model ’The Madam’ die rond de 30 euro kost.

Het hebben van een rolmodel is al eeuwenoud, zei Smelik donderdag op NPO Radio 1. „In de modetheorie wordt gezegd dat sinds rond 1900 de lagere klassen altijd de hogere klasse imiteren. In de jaren zestig kwam daar nogal de klad in. Dus het is wel opvallend dat dit nu weer opnieuw speelt. Meestal gebeurt dit met celebrity’s, maar de jongere prinsessen en koninginnen worden nu ook rolmodellen.”

Ⓒ ANP

Meghan

In het Verenigd Koninkrijk gebeurt het vaker dat er een run ontstaat op fashion-items zodra bijvoorbeeld Catherine of Meghan ermee gezien worden. Smelik: „Het is wel echt iets van de jongere generatie. Ik denk niet dat prinses Beatrix of koningin Elizabeth ooit dat soort rolmodellen zijn geweest. De jonge prinsessen zijn veel meer bezig met stijl.” Amalia draagt dit jaar een nieuw skipak van het Nederlandse label Goldbergh. Haar bontkraag is op haar verzoek gemaakt van nepbont.

Zelf heeft Amalia volgens de wetenschapper ook een rolmodel: de Amerikaanse actrice Ashley Benson, bekend van de Netflix-serie Pretty Little Liars, die de zonnebril ook draagt om het merk te promoten. „Met Amalia zie je iemand uit de hogere klasse die zelf rolmodel wordt, maar dan ook weer zelf een rolmodel uit de celebritycultuur volgt. Ik vind dat wel een grappige opeenstapeling van effecten.”

Amalia zal geen kopieergedrag nastreven, vermoedt Smelik. „Ik denk wel dat ze bewust probeert fashionable te zijn. Ik denk niet dat ze expres probeert dat dit massaal nagevolgd wordt.”