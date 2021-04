Will.I.Am lanceert eerste ’smart’ mondkapje

De zanger droeg tijdens de MTV VMA’s in 2020 een hippe variant van een gasmasker, dat uiteindelijk als prototype diende voor zijn smart mask. Marc Benioff, de grote baas van het Amerikaanse techbedrijf Salesforce, zag dat en nam direct daarna contact op met Will.I.Am op het masker verder te ontwikkelen. Het mondkapje is een jaar in productie geweest totdat het nu gelanceerd wordt.

Het masker is ontworpen door Jose Fernandez, die onder meer kostuums creëerde voor de films Black Panther, The Avengers en X-Men 2. Het is gemaakt van siliconen, heeft drie ingebouwde ventilatoren, een geluiddempende koptelefoon, LED lampjes, een oplaadbare batterij en een Bluetooth 5.0 connectie. Daarnaast kan het masker gedragen worden zonder dat je bril beslaat.

„We hebben Xupermask ontwikkeld om verandering aan te brengen in het ’nieuwe normaal’. Het dragen van een mondkapje is zo gewoon geworden, dat we dit naar een hoger niveau wilden tillen, dus met alle technische snufjes waaraan we tegenwoordig behoefte hebben”, aldus Will.I.Am.