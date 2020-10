Voormalig Qmusic-dj Kimberley Dekker aan de slag bij WNL

„Het is een uniek tijdslot. Samen beginnen we ook aan een nieuwe dag. Ik hoop een programma te maken waar ik met de luisteraars in gesprek kan gaan over wat er op dat moment speelt in de samenleving, en dus bij hen. Ik wil ze het gevoel geven dat hun mening serieus genomen wordt”, laat Kimberley weten.

De dj verliet begin dit jaar na vijf jaar Qmusic. Ze was het afgelopen halfjaar werkzaam in de cultuursector maar gaat nu toch weer aan de slag voor de radio.

’t Wordt nu laat blijft op de maandag- en dinsdagen in handen van Carolien Borgers. Kimberley presenteert het programma op woensdag en donderdag.