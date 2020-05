Fans BZV voor raadsel bij boer Jan: Waar is Nienke?

Dat vragen veel volgers zich af. In de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw zagen kijkers immers nog hoe Nienke uiteindelijk toch het hart van boer Jan had gestolen, al had de citytrip anders doen vermoeden. De twee lieten praten zelfs al samenwonen. Dus wanneer Annemiek foto’s en filmpjes deelt van haar bezoek aan boer Jan zonder dat kijkers ook maar een glimp van Nienke opvangen, kunnen ze het niet laten te vragen: Waar is Nienke?

Maar zoals het gaat op een boerenbedrijf:er moet altijd gewerkt worden. Dus luidt het antwoord van Annemiek op al deze vragen: „Aan het werk!” Tijd om even een momentje te poseren zat er blijkbaar niet in.

