Vriendin die nier doneerde aan Selina Gomez wil niets meer met haar te maken hebben

Door onze redactie

Ze leken vriendinnen voor het leven, maar Selena Gomez en Francia Raisa kunnen elkaar nu niet meer luchten of zien... Ⓒ Instagram

Hoewel ze haar leven redde in 2017 met de donatie van een nier, wil How I met your father-actrice Francia Raisa niets meer te maken hebben met Selena Gomez. De reden? Alcoholgebruik!