Doodsoorzaak Juice Wrld bekend

Een overdosis is de Amerikaanse rapper, zoals eerder al werd vermoed, fataal geworden. „Zijn dood is een ongeluk”, staat in het rapport. Eerder gaf een autopsie geen duidelijkheid over de doodsoorzaak.

Juice Wrld, geboren als Jarad Anthony Higgins, stierf op 8 december in een ziekenhuis in Chicago nadat hij op de luchthaven onwel was geworden. In zijn privévliegtuig werden marihuana en vloeibare codeïne aangetroffen. Zijn moeder bevestigde enige tijd later dat de rapper kampte met een medicijnverslaving.