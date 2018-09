'Willem-Alexander wordt populair'

"Máxima let heel goed op wat Willem-Alexander doet en zegt, stuurt hem bij, helpt hem en is altijd gericht op het voorkomen van conflicten”, verklaart Van de Wetering zijn analyse. Hij waagt zich eveneens aan een voorspelling: "Willem-Alexander zal erg populair worden en z’n invloed in de maatschappij zelfs kunnen vergroten."

De kracht van deze koning is dat hij kleur kan geven aan het koningschap, dat er vorm aan gegeven kan worden en dat het niet erg zal zijn als er aan zijn macht wordt getornd. Voor koningin Beatrix was dat onbespreekbaar, voor Willem-Alexander is dat soms zelfs een opluchting. Hij hoeft geen macht, wel invloed. En door zijn kennis van zaken en zijn optimistische inslag weet hij invloed te behouden. Hij geniet ervan als hij mensen aan elkaar kan voorstellen die daarmee hun voordeel doen. Hij praat makkelijk en is inspirerend.

