Piloot plots dood in ’Horizon line’

Sommige dingen veranderen nooit. Want na een gepassioneerde liefdesnacht gaat Sara er opnieuw vandoor zonder iets te zeggen. Toch komen zij en Jackson elkaar al snel weer tegen: ongepland belanden ze in hetzelfde piepkleine vliegtuigje in de hoop op tijd te zijn voor het huwelijksfeest, een eiland verderop. De sfeer is ijzig, maar als de piloot een hartaanval krijgt, zijn de twee toch op elkaar aangewezen.

De Zweedse regisseur Mikael Marcimain neemt de tijd om hun gecompliceerde relatie te schetsen voordat hij hen doodsangsten uit laat staan. Vervolgens blijft hij dit koppel echter bombarderen met problemen. Dat Sara, die slechts een paar keer een stuurknuppel heeft vastgehouden, nu eigenhandig het vliegtuig in de lucht moet houden, is blijkbaar nog niet lastig genoeg. Geen land in zicht, een kapot kompas, losbarstend onweer, haperend radiocontact, een lekkende tank: het kan niet op.

Vooral de vaak absurde manieren waarop de tegenslagen het hoofd worden geboden, doen afbreuk aan de geloofwaardigheid. Al is er wel een lichtpuntje aan de horizon: Allison Williams mag zich in deze film minstens zo’n ’die hard’ tonen als haar mannelijke tegenspeler. Dat heet emancipatie.

✭✭✩ (2.5 uit 5)