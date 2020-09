Vader Rihanna vindt dat Barbados al veel langer zonder Queen kon

Ⓒ ANP/HH

Voor Ronald Fenty, de vader van Rihanna, komt de beslissing dat Barbados vanaf volgend jaar een republiek is eigenlijk te laat. Fenty, die net als de zangeres van het Caribische eiland komt, vindt dat koningin Elizabeth al sinds de onafhankelijkheid in 1966 geen staatshoofd meer had moeten zijn. Zo vertelt hij zondag in The Times.