Gordon gaat weer zingen: ’Geen stemaandoeningen’

„Geen stemaandoeningen alleen wat ontstoken door maagzuur! Geen schade aan mijn neusschot dus ik had nog even door kunnen snuiven!”, schrijft Gordon, die woensdag naar de Verenigde Staten vertrok. „Maar gewoon training en meer water drinken! Daddy gets back in business.”

Gordon liet zich door de arts onderzoeken omdat hij zijn zinnen heeft gezet op een comeback als zanger. Die vertelde hem dat hij de hoge noten met flink wat trainen weer gewoon moet kunnen halen. „Gewoon fantastisch nieuws, even oefenen en dan is je stem weer gewoon als vroeger”, zei de zanger in de video.

